مدرب سان جيرمان: مانشستر سيتي رائع ويقوده أفضل مدرب في العالم

المصدر: وكالات

يرى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي أن مانشستر سيتي الإنجليزي أحد أفضل الأندية على مستوى العالم ويقوده أفضل مدرب في العالم، وذلك قبل ساعات من مواجهة الفريقين غدا في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

ولم يفز أي من الفريقين بلقب دوري الأبطال من قبل علما بان سان جيرمان بلغ المباراة النهائية للبطولة العام الماضي لكنه خسر على يد بايرن ميونخ.

ولم يحقق سان جيرمان الفوز خلال المواجهات الثلاث السابقة التي جمعته بمانشستر سيتي الذي يشارك في المربع الذهبي لدوري الأبطال للمرة الرابعة في تاريخه. ولدى سؤاله عما إذا كانت تحديات مواجهة مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا، تفوق تحديات الثأر من بايرن في دور الثمانية للنسخة الحالية، أجاب بوتشيتينو المدرب السابق لتوتنهام الإنجليزي "أعتقد أن مانشستر سيتي أحد أعظم الفرق في العالم، ولديه من وجهة نظري أفضل مدرب".

وتابع "هل ستكون أصعب من مواجهة بايرن؟ لا نعرف ، هناك دائما الكثير من الفرضيات لكن الشيء الأكثر أهمية هو الـ180 دقيقة".

وأشار "نتحلى بالهدوء وندرك أننا في حاجة لكثير من القتال للفوز على فريق رائع حقا مثل مانشستر سيتي".

وأكد "ستكون مواجهة صعبة لكن ليس من المهم خوض المواجهة الأولى في ملعبنا أو خارجه، لكن ينبغي تقديم أفضل أداء ممكن، من خبرتي في دوري الأبطال لا يختلف الأمر كثيرا". وختم بالقول "ليست معركة شخصية، بل مواجهة بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، بيب أحد أفضل المدربين إن لم يكن أفضل مدرب في العالم، أنا معجب ليس فقط بألقابه لكن بالآرث الذي يؤسسه في كرة القدم".

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