عمر السومة يكافئ ناديه الأم "الفتوة"

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف نادي الفتوة السوري، عن مواصلة نجمه السابق والمهاجم الحالي لفريق الأهلي السعودي عمر السومة، دعم فريقه "الأم"، بتقديم مكافأة مالية للنادي، جراء فوز الفتوة على الساحل بنتيجة هدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة 24 من الدوري السوري الممتاز.

وقال "الفتوة" في بيان له على صفحته الرسمية في "فيسبوك": عمر السومة قدم مكافأة مالية بلغت 10 ملايين ليرة سورية، مع الوعد بتقديم المزيد من الدعم، في حال واصل سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري السوري".

ويصارع نادي الفتوة للبقاء في الدوري السوري الممتاز، حيث يحتل قبل جولتين على ختام البطولة، المركز 12 برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة عن الساحل في المركز 13، وست نقاط عن الحرية صاحب المركز الأخير.

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