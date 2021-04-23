بالفيديو: مالك شيفيلد الإنجليزي يكشف عن اضطهاد الزمالك لمصلحة الأهلي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

خرج رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية سابقا، ومالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، الأمير عبدالله بن مساعد، بتصريحات مثيرة للجدل كشف فيها عن اضطهاد نادي الزمالك لمصلحة غريمه التقليدي الأهلي، مشيراً إلى أن الفجوة التي حصلت بين الناديين في تاريخ المنافسة بينهما خلال السنوات الماضية سببها الدعم المالي الكبير وتفضيل الأهلي من قبل وكالة الأهرام، على حد تعبيره.

الأمير #عبدالله_بن_مساعد:

أشجع "الزمالك" وأتابع الدوري المصري منذ 30 عامًا عندما كانت المنافسة بين أندية كثيرة ،ولكن عندما بدأت الأموال كلها تتحول لـ"الأهلي" لم تعد هناك منافسة#كورة_روتانا pic.twitter.com/vZ4HyQYteW — برنامج كورة (@korarotana) April 21, 2021

وقال بن مساعد في تصريحات لبرنامج "كورة" الذي يبث عبر قناة "روتانا خليجية" وتناقلتها وسائل الإعلام المصرية: "عندما بدأت الأموال كلها تذهب للأهلي، فمثلًا وكالة الأهرام تمنح الأحمر 100 مليون كدعاية، ومنافسه الزمالك يحصل على 30 مليون، بدأ الفارق بين الأهلي والزمالك يتسع، حتى وإن كانت إدارة القلعة الحمراء ممتازة.. والآن المنافسة بين الأندية في الكرة السعودية غير عادلة".

وأضاف: "أنا مشجع للزمالك في مصر، وأعاني في الحقيقة، في السابق كان الدوري به أندية الزمالك والاهلي والترسانة والاتحاد والاسماعيلي والأولمبي وجميعها أندية عريقة عكس الان.. كل الأندية كانت تضم لاعبين كبار، وبعد ذلك بدأت جميع الأموال تحول إلى النادي الأهلي فقط".

وأكمل: "بمرور الوقت، دخلت جميع الوكلات لخدمة الاهلي وكانت هنا نقطة التحول حتى في الفروقات بين الزمالك والأهلي حينما تعطي لفريق 100 مليون وفريق اخر 30 مليون، ومن ثم قتل المنافسة على الدوري المصري لصالح الأهلي".

من جهته، ذكر موقع "بطولات" المصري بأن عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك إبراهيم عبد الله أجرى اتصالاً هاتفياً مع عبدالله بن مساعد لتوجيه الشكر له على حديثه عن القلعة البيضاء، ودعوته للقدوم إلى القاهرة وزيارة نادي الزمالك، مؤكدًا له أن أبواب النادي مفتوحة له في أي وقت خاصة أنه أحد الرموز الزملكاوية.

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