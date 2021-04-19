زوجة ميسي تبحث عن منزل خارج برشلونة.. وتفضح وجهته الجديدة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

راقبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تحركات أنتونيلا روكوزو، زوجة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، ونشرت تقريراً، الإثنين، يوضح رغبة اللاعب في البقاء مع البارسا خلافاً لموقفه السابق باعتزامه الرحيل مطلع الموسم الحالي بعد أزمته مع الإدارة السابقة للنادي الكاتالوني.

وقالت الصحيفة الموالية لنادي برشلونة: "إن زوجة ميسي تبحث عن منزل جديد خارج أسوار مدينة برشلونة وتحديداً في بلدة غراف، كنوع من التغيير وإيجاد مكان راق، بعيدا عن الزحام"، موضحة أن "تحركات أنتونيلا الأخيرة تدل على أن ميسي باق لفترة طويلة مع النادي الكتالوني المتوج أخيراً بكأس ملك إسبانيا".

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ويتردد بأن والده ووكيل أعماله في الوقت نفسه حضر إلى برشلونة للتفاوض على بنود العقد الجديد مع رئيس النادي الجديد خوان لابورتا الذي تربطه بميسي ووالده علاقة قوية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news