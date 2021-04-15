غوارديولا وزيدان: لن نتوقف عند نصف النهائي.. ونريد المزيد

المصدر: وكالات

اتفق المدرّبان، الإسباني لنادي مانشستر سيتي الانجليزي جوزيب غوارديولا، والفرنسي زيدان لريال مدريد أنهما "يريدان المزيد، ولن يتوقف الأمر عند بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا". وبتجديده الفوز على دورتموند بالنتيجة ذاتها ذهابا 2-1، فكّ مانشستر سيتي النحس الذي لازمه في ربع النهائي في المواسم الثلاثة الاخيرة حيث خرج على يد مواطنيه ليفربول (2018) وتوتنهام (2019) وليون الفرنسي (2020)، فبلغ نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى مع مدربه التشيلي مانويل بيليغريني موسم 2015-2016 قبل أن يخرج على يدّ ريال مدريد. وضَرَبَ سيتي موعداً نارياً مع باريس سان جرمان الفرنسي ذهاباً في باريس في 27 الحالي، واياباً في الخامس من مايو في مانشستر.

وأبقى سيتي على آماله في التتويج برباعية تاريخية حيث يتصدر الدوري المحلي قبل ست مراحل من النهاية بفارق 11 نقطة امام جاره مانشستر يونايتد الذي لعب مباراة أقل، وبلغ المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة حيث سيلاقي توتنهام في 25 الحالي، ونصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد حيث سيواجه تشلسي بعد غد. وقال غوارديولا "أنا سعيد جدا لهذا النادي ولرئيس مجلس الإدارة والجماهير، الجميع. بالنسبة لنا جميعا، كان من الضروري الوصول إلى نصف النهائي والآن نريد المزيد".

واضاف "هذه هي المرة الثانية فقط التي يصل فيها هذا النادي إلى نصف النهائي، ليس لدينا تاريخ كبير فيها، لكننا بدأنا في بنائه، لذلك أنا سعيد جدا لأننا بين أفضل أربع فرق في أوروبا. سنواجه فرقا قوية جدا، لكننا سنحاول الوصول في حالة جيدة ولعب مباريات جيدة، لكن في الوقت الحالي، لا أريد التفكير في باريس سان جرمان، أريد فقط الاستمتاع. وتابع "يجب ان نستعدّ لمواجهة تشلسي. نحن بحاجة إلى ثلاثة انتصارات لنكون أبطال الدوري الممتاز، لذا من المهم أن نستمر بهذه الطريقة".

من جهته، قال زيدان في المؤتمر الصحافي عقب فرض التعادل السلبي على مضيفه ليفربول: "كنا نعلم أننا سنعاني وكنا نتوقع فريقا قويا جدا لليفربول في أول 15 دقيقة. من الطبيعي (المعاناة) انه ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. لكننا تأهلنا ونحن سعداء جدا". وأضاف "ما أعجبني جدا (في المباراة) هو شخصية فريقي. كلما عانى اللاعبون وكلما كانت الأمور أسوأ، كلما اتحدوا أكثر. لدينا الكثير من الصفات، لكني اركز على الشخصية التي يتمتعون بها. نستحق التأهل وأنا أبتهج لجميع اللاعبين".

وضمن ريال مدريد تأهله لفوزه 3-1 ذهابا في مدريد، وضرب موعدا مع فريق إنكليزي آخر هو تشلسي حيث ستقام مباراة الذهاب على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في مدريد في 28الحالي، والإياب في الرابع من مايو بملعب ستامفورد بريدج في لندن.

وتابع زيدان "ما حققناه يمنحنا قوة من الناحية الذهنية. لم نفز بأي شيء حتى الآن، لكننا ما زلنا على قيد الحياة في مسابقتين (الدوري المحلي حيث يتخلف بفارق نقطة عن اتلتيكو المتصدر ودوري الابطال). الجهود التي بذلت كانت هائلة، حقًا، لكن التفوق بهذه الطريقة في هذه المباريات الثلاث الأخيرة (المواجهة المزدوجة ضد ليفربول والكلاسيكو الذي حسمه على حساب غريمه برشلونة 2-1 السبت)، يذل على أن هناك شيء تستحق أن تفرح به".

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