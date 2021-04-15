أول رد رسمي من الأهلي المصري على تصريح رمضان صبحي

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشف مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري سيد عبد الحفيظ، عن موقفه من الحديث عن تصريح لاعب بيراميدز المصري رمضان صبحي والذي تحدث فيه عن أمنيته بالعودة إلى الأهلي المصري مرة أخرى بشرط موافقة فريق بيراميدز على ذلك.

وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه لم يعتاد على الرد على أي لاعب غير متواجد في فريقه، وقال عبد الحفيظ في تصريح تلفزيوني قصير لقناة "صدى البلد" المصرية: "لا أعتاد على الرد على تصريحات أي لاعب ليس موجودًا في الفريق، وأحترم كل اللاعبين"، واكتفى عبد الحفيظ بهذا الرد على التصريح الذي أثار الكثير من الجدل في ثاني أيام شهر رمضان.

وكان الفنان المصري رامز جلال، قد أجبر لاعب بيراميدز رمضان صبحي، على الاعتراف بأنه يريد العودة إلى الأهلي المصري شرط موافقة نادي بيراميدز، مشيراً إلى أنه لازال عاشق لفريق الأهلي المصري، والذي كان قد تركه بداية الموسم الماضي من أجل الانضمام لفريق بيراميدز والذي عرض على اللاعب مبلغ خيالي من أجل ضمه.

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