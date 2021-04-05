دورتموند يخسر موكوكو حتى نهاية الموسم

المصدر: وكالات

انتهى موسم مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني اليافع يوسوفا موكوكو (16 عاماً)، بعد إعلان فريقه إصابته باربطة قدمه، اليوم الإثنين، عشية المواجهة مع مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وتعرّض موكوكو لتمزق على مستوى الأربطة في قدمه، خلال مشاركته في التمارين مع منتخب ألمانيا تحت 21 عاما الشهر الماضي، بعد ان اصبح اصغر لاعب يشارك في تاريخ دوري الأبطال (16 عاما و18 يوماً).

وسيغيب عن ذهاب واياب ربع نهائي دوري الابطال، بالاضافة الى باقي مباريات دورتموند هذا الموسم.

غاب عن خسارة فريقه السبت على ارضه ضد أينتراخت فرانكفورت (1-2)، ليقف دورتموند على بعد سبع نقاط من آخر المراكز المؤهلة إلى دوري ابطال اوروبا، قبل سبع مباريات على ختام موسم البوندسليغا.

واصبح موكوكو في نوفمبر الماضي، اصغر لاعب في تاريخ الدوري الالماني بعد يوم من بلوغه السادسة عشرة.

كما اصبح اصغر مسجل في الدوري عن 16 عاما و28 يوما بعد هز شباك أونيون برلين في 18 ديسمبر، وقد سجل حتى الان 3 أهداف في 14 مباراة.

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