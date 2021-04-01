بالفيديو.. وكيل هالاند ووالده يصلان برشلونة للتفاوض على انتقاله

المصدر: وكالات

حط مينو رايولا، وكيل أعمال النجم النروجي إرلينغ هالاند، ووالد الأخير آلف-إينغه في برشلونة اليوم، للتفاوض على انتقاله الى العملاق الكاتالوني، وذلك بحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة "سبورت" الرياضية. ومع عنوان "قنبلة: مينو رايولا ووالد هالاند في برشلونة"، نشرت الصحيفة الكاتالونية مقطع فيديو يظهر رايولا وآلف-إينغه يخرجان من المطار ويصعدان في سيارة.

وكتبت أن "وكيل ووالد مهاجم بوروسيا دورتموند موجودان في برشلونة. هالاند هو المهاجم الذي يريده جوان لابورتا لبرشلونة وسيحاول التوقيع معه هذا الصيف".

وأشارت الى أن مساعد لابورتا كان في استقبالهما واصطحبهما معه في السيارة. وأضافت أن هالاند "هو المهاجم الذي اختاره مجلس إدارة خوان لابورتا لتقوية الفريق في سوق الانتقالات (الصيفية). مهاجم بوروسيا دورتموند هو الأكثر طلباً في السوق بأكملها، كما أن فرقاً مثل ريال مدريد وباريس سان جرمان ومانشستر سيتي تتحقق أيضا من وضعه".

واعتبرت أن "العلاقة الجيدة بين مينو رايولا ولابورتا تجعل نادي برشلونة متفائلاً"، مشيرة الى أن سفر والد المهاجم النروجي الشاب الى برشلونة بصحبة رايولا "يعزز الشائعات بأن المهاجم النروجي قد يكون أحد لاعبي برشلونة الموسم المقبل".

ويثير ابن العشرين عاماً اهتمام أكثر من ناد كبير في أوروبا بعد تألقه اللافت في صفوف دورتموند منذ انتقاله اليه في سوق الانتقالات الشتوية عام 2020، وتحديداً في دوري ابطال اوروبا حيث سجل 20 هدفا في 14 مباراة منذ انتقاله الى نادي مدينة الرور الصناعية.

كما سجل المهاجم السابق لمولده وريد بول سالزبورغ النمسوي 21 هدفاً في 21 مباراة خاضها في الدوري الألماني هذا الموسم و33 في 31 مباراة ضمن جميع المسابقات. وقد يضطر دورتموند الى التخلي عن خدمات هالاند في حال عدم نجاحه في بلوغ دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل حيث يحتل حاليا المركز الخامس، متخلفاً بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الرابع قبل نهاية الدوري المحلي بثماني مراحل.

Raiola IS in Barcelona, this is not a drill 🚨 pic.twitter.com/xT8I99pAWD — TalkFCB © (@talkfcb_) April 1, 2021

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