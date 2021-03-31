سيد عبدالحفيظ يعلن انتهاء مشكلة كهربا مع الأهلي المصري

المصدر: وكالات

أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري اليوم أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم سيعود إلى تدريبات الفريق، بعد المباراة المقررة أمام المريخ السوداني السبت المقبل في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح سيد عبدالحفيظ أن مشكلة كهربا انتهت، بعد أن تقدم اليوم باعتذار رسمي إلى المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، ومدير الكرة وزملائه اللاعبين في حضور الجهاز الفني قبل انطلاق مران اليوم.

وأدى كهربا برنامجا تأهيليا منفردا خلال فترة الإيقاف، وذلك للحفاظ على لياقته البدنية تمهيدا لعودته إلى التدريبات عقب عودة الفريق من السودان. وكان الأهلي أعلن في الثالث من مارس الجاري عن تغريم كهربا 200 ألف جنيه مصري، وعدم مشاركته في المباريات لمدة شهر، دون الكشف عن الأسباب التي دفعت الجهاز الفني للفريق لاتخاذ القرار، حيث اكتفى بالإشارة إلى عدم التزام اللاعب.

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