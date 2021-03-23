نجل مارادونا يطالب بالحصول على جنسية والده

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت وزارة الخارجية في بوينس آيرس، إن دييغو جونيور، نجل نجم كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، سيحصل على الجنسية الأرجنتينية في 25 مارس الجاري.

وأعرب الصحافي الرياضي ومدرب كرة القدم والأب لطفلين، دييغو أرماندو مارادونا سيناغرا، 34 عارسميًا عن رغبته في الحصول على جنسية والده.

وينص القانون في الأرجنتين، على أن أبناء المواطن الأرجنتيني المولودين في الخارج يمكنهم اختيار اكتساب الجنسية.

ولعب دييغو مارادونا معظم مسيرته الكروية في أوروبا، مع برشلونة الإسباني، ولكن بشكل خاص في إيطاليا لمدة ثماني سنوات من 1984 إلى 1992 مع نابولي، حيث يحمل الملعب اسمه الآن.

وقال دييغو جونيور في بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأرجنتينية: "لقد كان واضحاً لي دائماً أنني 50% من نابولي و 50% أرجنتيني، لطالما كانت لدي الرغبة والأمل في إضفاء الطابع الرسمي على انتمائي الأرجنتيني. بالنسبة لي، هذا مصدر فخر كبير وعاطفة وأنا أعلم، من السماء، أن والدي سيكون أيضا فخورا جدا".

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