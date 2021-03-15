الاتحاد السكندري يستضيف بطولة الأندية العربية لكرة السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

وقع الاتحاد العربي لكرة السلة، وإدارة نادي الاتحاد السكندري، عقد استضافة النادي المصري بطولة الأندية العربية الأبطال في نسختها الـ 33، على أن تقام خلال الفترة من التاسع وحتى 19 أكتوبر المقبل.

وقال رئيس الاتحادين العربي والإماراتي اللواء إسماعيل القرقاوي لـ "الإمارات اليوم": "إن الاتحاد العربي يثمن جهود مسؤولي الاتحاد السكندري، وكافة مسؤولي اتحاد السلة المصري، على استضافة النسخة المقبلة لبطولة الأندية العربية الأبطال"، مشيراً إلى "البطولة تحل في نسختها الـ 33 بضيافة بطل الأندية العربية للنسختين الأخيرتين، الأمر الذي يؤكد حرص إدارة الاتحاد السكندري على تقديم نسخة مميزة تليق بسمعة البطولات الكبرى".

وأضاف: "يضع الاتحاد العربي، كافة إمكاناته تحت تصرف نادي الاتحاد السكندري، بهدف توفير كل سبل النجاح"، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية مشاركة غالبية الدول العربية في البطولة التي تقام في ظروف استثنائية يمر بها العام جراء جائحة كورونا.

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