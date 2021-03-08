إهداء قميص المنتخب العراقي إلى بابا الفاتيكان

المصدر: بغداد ■ د.ب.أ

أهدى وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال، قميص المنتخب العراقي الأول لكرة القدم إلى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، خلال زيارته الحالية إلى العراق.

وبحسب موقع «صوت العراق»، حمل القميص الرقم (2) واسم البابا فرانسيس، في إشارة إلى تقدير شباب العراق عموماً، ونجوم المنتخب العراقي لشخصه في التفاعل الإيجابي مع الشباب وقضاياهم الحياتية العامة.

وأشار درجال إلى تأكيد البابا فرانسيس على ضرورة دعم الشباب، وتوفير الأجواء اللازمة لممارسة الألعاب الرياضية عموماً، وكرة القدم خصوصاً، كونها تحمل دلالات ورسائل إنسانية سامية.

وأوضح درجال أن «البابا فرانسيس حث على تخصيص أكبر وقت ممكن للشباب، وتوفير أوسع مساحة لهم، ليعبّروا عن مواهبهم وإبداعاتهم».

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