بالفيديو.. شاهد تصدي حارس برشلونة الحاسم.. والحكم يطلب من لاعب إدارة المباراة

المصدر: حميد نعمان - دبي

شهدت مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمس بين برشلونة وضيفه إشبيلية، أحداثا درامية استمرت معها الإثارة حتى آخر لحظة. وكان برشلونة مطالبا بتعويض خسارته ذهابا 2-0، وهو ما حققه بعد أن فاز 3-0 ليتأهل. لكن المباراة شهدت لقطة حاسمة ومصيرية، إذ في الدقيقة 72، حصل إشبيلية على ركلة جزاء بعد أن قام مدافع برشلونة مينغوزا بدفع مهاجم إشبيلية أوكامبوس في منطقة الجزاء، فأشار الحكم لضربة جزاء، وكانت النتيجة 1-0 لبرشلونة. وفي حال تسجيل إشبيلية هذه الركلة كانت المباراة ستنتهي لصالحه، إذ كان شبه مستحيل على برشلونة تسجيل 3 أهداف في ربع ساعة.

وجاء التصدي الحاسم من قبل الحارس الالماني تير شتيغن، الذي تقمص دور البطل، وحرم إشبيلية من التأهل، بعد أن تصدى بنجاح لتسديدة أوكامبوس، وبعد أن قام باستفزازه بحركات متتالية على طول خط المرمى.

وفي لقطة طريفة خلال المباراة، طالب لاعب برشلونة الهولندي دي يونغ الحكم خوسيه مارتينيز بركلة جزاء بعد تعرضه للإعثار من قبل لاعب إشبيلية فيرناندو، لكن الحكم رد عليه بطريقة ساخرة، وطالبه بأن يقود المباراة بدلا عنه، فحظيت تلك اللقطة بمتابعة كبيرة على التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مدافع برشلونة بيكيه سجل هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع ليعادل النتيجة، ويحتم الفريقان إلى شوطين إضافيين، حسم فيهما برشلونة التأهل بهدف ثالث من قبل الدنماركي برايثوايت في الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول.

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