بالفيديو: هدف هالاند الخارق يقلّب أوجاع برشلونة

المصدر: محمد الحتو - دبي

سحر النجم النرويجي الصاعد بسرعة الصاروخ إيرلينغ هالاند العالم وعلى وجه الخصوص ناديي ريال مدريد وبرشلونة بعد الهدف الخارق الذي أحرزه في مرمى شالكه، السبت، في الجولة 22 من الدوري الألماني لكرة القدم وقاد فريقه بروسيا دورتموند للفوز برباعية نظيفة كان نصيبه منها هدفين.

وقلّب هدف هالاند -على الطريقة المقصي- أوجاع نادي برشلونة لاسيما أن النجم النرويجي كان متاحاً أمامه في 2019 لكن ادارة النادي فضلت التعاقد مع كيفن برينس بواتينغ على سبيل الإعارة بدلاً منه!.

هدف هالاند امام شالكه اليوم 🤯🤯

pic.twitter.com/G04i1lFIgj — E P L W O R L D (@EPLworld) February 20, 2021

من جهتها، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إن برشلونة سيرمي بكل ثقله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للتعاقد مع هالاند من خلال سيناريوهين، الأول بتأمين 100 مليون يورو راتباً سنوياً للاعب بالضرائب مستفيداً من الصفقة المحتملة برحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، والسيناريو الثاني من خلال بيع الفرنسي عثمان ديمبلي، والإسباني فيربو، والفرنسي أومتيتي والبرازيليان نيتو وكوتينيو دفعة واحدة.

وقالت الصحيفة أن هالاند خطف أنظار العالم في الفترة الماضية وبات مطلوبا من كبار أندية أوروبا، وفي مقدمتها بدون أدنى شك برشلونة وريال مدريد في ظل العروض المبهرة التي يقدمها في كل أسبوع، في وقت ذكرت وسائل الإعلام البريطانية بأن هالاند قريب من التوقيع لنادي مانشستر يونايتد بحسب مدربه جونار سولسكاير الذي أكد أنه تلقى الضوء الأخضر من ملاك النادي لإبرام صفقات من العيار الثقيل من بينها لاعب بروسيا دورتموند.

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