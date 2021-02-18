مدرب اليوفي: أهدينا الفوز إلى بورتو.. ورونالدو غاضب من التحكيم

المصدر: وكالات

فاجأ بورتو البرتغالي ضيفه يوفنتوس الإيطالي بفوز ثمين 2-1 أول من أمس على ملعب "الدراغاو" في بورتو في ذهاب دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. وسجل هدفي بورتو الإيراني مهدي طارمي (2) والمالي موسى ماريغا (46)، فيما قلص فيديريكو كييزا الفارق ليوفنتوس (82). ويلتقي الفريقان ايابا في تورينو في التاسع من مارس المقبل.

وتحدث مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو في المؤتمر الصحافي بحسرة وقال: أهدينا الفوز إلى بورتو بسبب الهدف المبكر والمفاجىء. وشدد على أن التعويض ممكن في لقاء الإياب، بينما قال إن المباراة شهدت أحداثا غريبا، ملمحا إلى وقوع الصافرة في أخطاء كلفت فريقه الكثير. في المقابل صب كريستيانو رونالدو جام غضبه على التحكيم، متهما إياه بحرمان فريقه من ركلة جزاء متأخرة، كان يمكن أن تهدي فريقه التعادل في الوقت القاتل.

وظهر يوفنتوس مرتبكاً بشكل كبير وغير فعال في خلق فرص حقيقية. وكان يوفي يعوّل على حامل الكرة الذهبية خمس مرات والهداف التاريخي لدوري الابطال (134) الذي وصل من ريال مدريد الاسباني عام 2018 لقيادته الى اللقب العتيد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وهذه المرة الأولى التي واجه فيها رونالدو فريقاً من البرتغال منذ 2016 عندما تغلب ريال مدريد على سبورتينغ 2-1 ذهاباً واياباً في دور المجموعات من دوري الابطال. ولعب الـ"بيانكونيري" مفتقداً لخدمات قلب دفاعه المخضرم ليوناردو بونوتشي المصاب والمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي لا يزال يتعافى من إصابة تعرض لها في يناير، رغم عودته الى التمارين بحسب ما أعلن مدرب الفريق أندريا بيرلو، إضافة إلى غياب الكولومبي خوان كوادرادو.

وبكّر بورتو في التسجيل، وتحديداً في الدقيقة الثانية بعد خطأ فادح من الأوروغوياني رودريغو بينتانكور الذي أعاد الكرة قصيرة إلى حارس مرماه البولندي فويتشخ تشيشني الذي حاول تشتيتها فارتطمت بقدم طارمي وتابعت طريقها داخل المرمى (2).

وعلى غرار الشوط الأول، دك بورتو شباك يوفنتوس بهدف مبكر في الشوط الثاني، عندما تلقى ماريغا كرة عرضية داخل المنطقة، فسددها بقوة على يمين الحارس تشيشني(46). وضاعف الفريق الإيطالي محاولاته في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وبعد محاولات عدة لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى بورتو، تمكن من إدراك التعادل عن طريق كييزا الذي تلقى تمريرة من رابيو ووضعها جميلة في المرمى (82). ولاحت فرصة محققة لادراك التعادل امام الإسباني ألفاروا موراتا بعد دقيقتين إثر انفراد بالمرمى، لكنه سدد الكرة بالحارس مارشيسين.

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