الشعراوي يعود إلى روما بعد عام ونصف في الدوري الصيني

المصدر: وكالات

عاد المهاجم الدولي الإيطالي ستيفان الشعراوي إلى فريق العاصمة روما بعد نحو سنة ونصف في صفوف شنغهاي شينخوا الصيني.

وترك اللاعب البالغ 28 عاما روما في يوليو 2019 مقابل صفقة مقدرة بعشرين مليون دولار اميركي، فسجل له 4 أهداف في 14 مباراة.

قال مدربه البرتغالي باولو فونسيكا "يعرف الشعراوي الكرة الايطالية جيدا وهذا امر هام".

تابع عن لاعب ميلان السابق الذي خاض 28 مباراة دولية "سيساعدنا فورا واعتقد انه يملك ميزات جيدة من اجلنا".

وسجل الشعراوي 40 هدفا في 139 مباراة لروما بين 2016 و2019.

اضاف فونسيكا "أراد العودة الى روما وهذا هام بالنسبة للمدرب".

بدوره، قال الشعراوي انه ممتن للعودة الى العاصمة الايطالية "عندما وصلت الى روما المرة الاولى، تركت (العاصمة) والنادي في داخلي انطباعا سريعا".

لكن الشك يحوم حول مستقبل قائد روما المهاجم البوسني إدين دجيكو في ظل خلافه المزمع مع فونسيكا بعد الخسارة أمام سبيتسيا في مسابقة الكأس، قبل يومين من اقفال باب الانتقالات الشتوية. ويلعب روما ثالث ترتيب الدوري الايطالي مع فيرونا الاحد.

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