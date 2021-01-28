الزمالك: مصطفى محمد قد يحترف في أي ناد بالعالم إلا سانت إيتيان

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

حدد مجلس إدارة نادي الزمالك الموقف النهائي لمهاجم الفريق مصطفى محمد، من الاحتراف، حيث أنهى النادي الموضوع لصالح فريق غلطة سراي التركي، وذلك بعد الأزمة الكبيرة التي نشبت بين الزمالك ونادي سانت إيتيان الفرنسي، حيث أكد أن اللاعب بإمكانه الاحتراف في أي ناد في العالم إلا الفريق الفرنسي.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت أزمات كثيرة في هذا الملف مع رغبة اللاعب في الاحتراف الخارجي، وخاصة بالدوري الفرنسي، ورفض مجلس الإدارة ذلك، بسبب التطاول الذي حدث من جانب رئيس النادي الفرنسي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الزمالك عصام سالم، في تصريح تلفزيوني عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، أن ناديه بصدد إنهاء إجراءات انضمام مصطفى محمد إلى غلطة سراي على سبيل إعارة لمدة موسم ونصف.

وقال: "استقرت الاختيارات على عرض سانت إيتيان، لكن تصريحات رئيس النادي الفرنسي تسببت في غلق باب المفاوضات تماما مهما كانت الظروف، وبالرغم من أن رئيس النادي الفرنسي قدم 3 اعتذارات متتالية لمدير التعاقدات إلا أن إدارة الزمالك رفضت تلك الاعتذارات لأن المسألة وصلت لتشكيك في الذمم".

وأضاف ممثل نادي الزمالك: "إدارة الزمالك أكدت مجددا أن باب المفاوضات مغلق مع النادي الفرنسي، بل وقد يحترف مصطفى محمد في أي نادي في العالم إلا سانت إيتيان". وقال إن الإعارة مفتوح للشراء بمبلغ قد يصل إلى 4 ملايين دولار.

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