بوكيتينو يغازل ميسي.. هل يكون باريس سان جيرمان وجهته المقبلة

المصدر: وكالات

عتبر المدرب الأرجنتيني لباريس سان جرمان الفرنسي ماوريسيو بوكيتينو أنه ومواطنه نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي يتشاركان "الكثير من الأمور"، لكن من دون الكشف عما إذا كان النادي الباريسي يسعى لضم أفضل لاعب في العالم ست مرات الصيف المقبل.

وقال بوكيتينو الذي استلم الاشراف على سان جرمان في الثاني من الشهر الحالي خلفا للألماني المقال من منصبه توماس توخل، إن "الجميع يحلم بأن يتواجد أفضل اللاعبين معه"، لكنه بدا حذرا حديثه لراديو "كادينا سير" الإسباني عما يشاع عن احتمال انتقال ميسي الى نادي العاصمة الفرنسية بعد وصوله الى نهاية عقده مع برشلونة الصيف المقبل.

وأفاد "أحترم كثيرا اللاعبين الموجودين في فريقي لكن علي أيضا أن أحترم لاعبي الفرق الأخرى"، مشيرا الى أنه وميسي "نتشارك الكثير من الأمور الهامة، مثل حبنا لنيولز أولد بويز"، أحد أندية روزاريو في الأرجنتين.

وتابع "تخرجنا من هناك، وأعتقد أن هذا الأمر يوَحِّدُنا بقوة. هذا الشغف للأحمر والأسود (في إشارة الى لوني نيولز أولد بويز)"، مضيفا في الوقت ذاته أنه لا يعلم ما سيحصل بالنسبة لموضوع ميسي والانتقال الى سان جرمان.

وفي مقابلة له الثلاثاء مع مجلة "فرانس فوتبول"، أشار المدير الرياضي لسان جرمان البرازيلي ليوناردو الى "أن لاعبين كبار مثل ميسي هم دائما على لائحة باريس سان جرمان. لكن من المؤكد أن الوقت ليس ملائما للحديث عن المسألة، ولا حتى الحلم بذلك... لكننا جالسون على الطاولة الكبرى للذين يتابعون الملف عن كثب".

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