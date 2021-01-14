تفاصيل مثيرة في عقد سلمان الفرج.. أغلى لاعب في تاريخ الكرة السعودية

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت وسائل إعلام سعودية عن تفاصيل مثيرة في عقد اللاعب سلمان الفرج، الذي جدد عقده أخيراً مع ناديه الهلال، مشيرة إلى أنه بات أغلى لاعب في تاريخ كرة السعودية.

وذكرت صحيفة الرياضية أن سلمان الفرج بات صاحب العقد الأعلى في تاريخ الملاعب السعودية، بعدما اتفق اللاعب البالغ من العمر31 عاماً مع إدارة ناديه على تمديد عقده لمدة 4 مواسم، بواقع 10 ملايين ريال عن كل عام، ليصبح راتبه الشهري 833 ألف ريال، ويحصل في الأسبوع على 194 ألف ريال، أما دخله اليومي فبات 27 ألف ريال.

وأوضحت: "دخل اللاعب الدولي فترة الـ 6 أشهر الأخيرة من عقده أواخر شهر ديسمبر الماضي، وتلقى عرضاً رسمياً من نادي النصر عبر أحد الوسطاء، بمبلغ يفوق العرض المقدم له من إدارة ناديه، قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع إدارة الهلال اليوم.

وبينت: "كان الفرج وقع على آخر عقد له مع الهلال في عام 2017، وذلك لمدة 4 مواسم، ليواصل مسيرته برفقة النادي العاصمي حتى عام 2021، ويكمل الرحلة حتى موسم 2025.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news