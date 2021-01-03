الأهلي السعودي يفاوض الزمالك لضم الونش

المصدر: القاهرة - د ب أ

كشف عمر البنا وكيل أعمال محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك والمنتخب المصري تفاصيل محاولات نادي أهلي جدة السعودي لضم اللاعب.

وقال البنا في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورت" مساء السبت "النادي الأهلي السعودي عرض راتبا مغريا لضم الونش وطلب من الزمالك تحديد المقابل المطلوب للحصول على خدمات اللاعب".

وأضاف: "النادي الأهلي يرغب في ضم الونش على سبيل الإعارة في شهر يناير مع وضع بند بأحقية الشراء في الصيف المقبل".

وتابع: "الونش مرتبط بعقد مع الزمالك حتى عام 2023 وبالتالي موافقته بدون موافقة الزمالك لا قيمة لها ولكن الزمالك يرفض بشكل رسمي عرض النادي الأهلي".

وشدد البنا على أن الونش يدرك قيمة النادي الأهلي ويعتبره بمن أقوى أندية قارة آسيا، كما يدرك قيمة الزمالك الذي يعتبره أيضا من أقوى أندية قارة افريقيا.

وطلب فلادان ميلوفيتش المدير الفني لفريق النادي الأهلي ضرورة ضم مدافع قوي في أسرع وقت في ظل معاناة الفريق على مستوى خط الدفاع وهو ما ظهر جليا خلال الخسارة أمام التعاون بثلاثة أهداف دون رد أمس السبت بالدوري السعودي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news