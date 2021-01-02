سون يسجل الهدف رقم 100 في فوز توتنهام بثلاثية على ليدز

المصدر: لندن - رويترز

أحرز سون هيونج مين هدفه رقم 100 مع توتنهام هوتسبير ليعود فريقه إلى طريق الانتصارات في الفوز 3-صفر على ليدز يونايتد ويقفز إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل اللاعب الكوري الجنوبي الهدف الثاني لتوتنهام قبل الاستراحة بعدما تقدم زميله هاري كين بالهدف الأول من ركلة جزاء.

وأصبحت النتيجة 3-صفر عن طريق ضربة رأس من المدافع توبي ألدرفيريلد بعد ركلة ركنية نفذها سون في الدقيقة 50.

ولم يحقق توتنهام، الذي تصدر الدوري في ديسمبر، أي فوز في أربع مباريات متتالية، لكنه خرج بسهولة بالانتصار ليصبح في المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 16 مباراة.

لكن الشيء السلبي الوحيد لتوتنهام تعرض مدافعه مات دوهرتي للطرد بسبب الحصول على الإنذار الثاني في الدقيقة 90 بعدما ارتكب خطأ ضد بابلو هرنانديز.

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