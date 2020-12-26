تركي آل الشيخ يبدي استعداده لدعم الهلال السوداني

المصدر: أحمد طارق- دبي

كشف رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الهلال السوداني هشام حسن السوباط عن تلقيه اتصالاً من المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس الهيئة العامة للترفيه الوزير تركى بن عبدالمحسن آل الشيخ، مشيراً إلى أن الأخير أبدى استعداده لدعم "الأزرق" في المرحلة المقبلة.



ونشر السوباط على حسابه الشخصي في فيسبوك أن تركي آل الشيخ توجه بالتهنئة إلى نادي الهلال على الانتصارات التي حققها "الأزرق" في الفترة الماضية، مثمناً ما تم من إنجازات مشهودة ومقدرة متمنيا للهلال مزيداً من التطور، مبدياً استعداده لدعم مسيرة الهلال في كل الجوانب الفنية والادارية والانشائية.



من جانبه قدم هشام السوباط شكره وتقديره على مشاعر آل الشيخ ومبادرته الكريمة لدعم الهلال كترجمة حقيقية لما يربط المملكة بالسودان من وشائج وأواصر وعلاقات تاريخية قوية، واعداً بتواصل أكبر لترجمة كل ذلك في شكل برامج واتفاقيات.

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