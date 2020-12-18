ميسي يحارب برشلونة باختيار حارس مدريدي سابق "الأفضل في العالم"

المصدر: متابعات محمد الحتو

كشف برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني عن توتر العلاقة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس الألماني تير شتيغن على خلفية عدم اختيار "البرغوث" لزميله في الفريق الذي كان مرشحاً لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2020.

وقال الحساب الرسمي للبرنامج على "تويتر": "إن "جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم كانت كفيلة لتوضيح وجود خلاف بين ميسي وشتيغن.. العلاقة متوترة بينهما".

ومنح ميسي صوته لحارس ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان حالياً الكوستاريكي كيلور نافاس بالدرجة الأولى، تلاه حارس بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير، ثم حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك ثالثاً، الأمر الذي أغضب زميله شتيغن، بحسب "الشيرنغيتو"، وأثار حفيظة جماهير البارسا التي ترى في شتيغن الحارس رقم واحد في العالم.

وخلص البرنامج الإسباني في تفنيده لاختيارات ميسي بأن "المشكلة الحقيقية في ميسي أنه يفكر في مكان آخر مما يجعل رحيله عن النادي حقيقة في الموسم المقبل".

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة نهاية الموسم الجاري إذ بإمكانه الرحيل مجاناً.

وكان حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن عن الفائزين في حفل جوائز "الأفضل" في عالم كرة القدم للعام الحالي على النحو التالي:

سجل الفائزين بجوائز الفيفا لعام 2020

جائزة أفضل لاعب : البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني) .

جائزة أفضل لاعبة : الإنجليزية لوسي برونز (ليون الفرنسي/مانشستر سيتي الإنجليزي) .

جائزة أفضل حارس مرمى: الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ الألماني) .

جائزة أفضل حارسة مرمى: الفرنسية سارة بوهدي (ليون الفرنسي) .

جائزة أفضل مدرب : الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي.

جائزة أفضل مدرب للكرة النسائية : الهولندية سارة فيجمان مدربة المنتخب الهولندي.

جائزة بوشكاش لأفضل هدف : الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام الإنجليزي عن هدفه في مرمى بيرنلي بالدوري الإنجليزي.

جائزة الروح الرياضية (اللعب النظيف): اللاعب الإيطالي الشاب ماتيا أجنيزي بسبب سرعة بديهته وتفكيره السريع في تقديم الإسعافات الأولية إلى أحد لاعبي الفريق المنافس لإنقاذ حياته بعدما فقد وعيه وذلك خلال مباراة على مستوى الشباب.

جائزة أفضل تشجيع: المشجع البرازيلي ماريفالدو فرانسيسكو دا سيلفا بعدما أظهر مدى إخلاصه لفريق سبورت ريسيفه البرازيلي حيث قطع مسافة تزيد على 60 كيلومترا سيرا على الأقدام لمشاهدة مباراة للفريق ومؤازرة اللاعبين.



التشكيلة المثالية لعام 2020:

- حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) .

- الدفاع: الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي)- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول الإنجليزي)- الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد الإسباني).

- الوسط: الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ الألماني)- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)- الإسباني تياجو ألكانتارا (بايرن ميونخ الألماني/ليفربول الإنجليزي) - جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ الألماني) .

- الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي) - الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) - البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني) .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news