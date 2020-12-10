الريال يتطلع لإنهاء "المهمة الثالثة" بنجاح.. ومواجهة سهلة لبرشلونة

المصدر: وكالات

كان مصير زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد على المحك في اصعب ثلاث مواجهات في ظرف أسبوع واحد فقط، لكن بعد الفوز على اشبيلية في الدوري الإسباني وبوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا، يدخل المدرب الفرنسي مواجهة الديربي أمام اتلتيكو مدريد السبت بحالة من الثقة. وبعد سلسلة من النتائج السلبية فاز الملكي بصعوبة على اشبيلية الاسبوع الماضي بهدف دون رد، وأعقب ذلك بالفوز على جلادباخ بهدفين في دوري الأبطال ليقتنص صدارة المجموعة الثانية في خطوة أزاحت بعض الضغوط عن كاهل المدرب الفرنسي. وبإمكان زيدان أن يحقق فوزه الثالث على التوالي على حساب اتلتيكو المتصدر على استاد الفريدو دي ستيفانو.

ويتصدر اتلتيكو بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة من عشر مباريات، في الوقت الذي يحتل فيه الريال المركز الرابع برصيد عشرين نقطة من 11 مباراة. وسجل كريم بنزيمة هدفي الريال في شباك جلادباخ بعد أن اعتاد على التألق في مواجهات الديربي امام اتلتيكو مدريد في الماضي وأبرزها مواجهة المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا في 2017. وأرسل بنزيمة تمريرة رائعة لزميله إيسكو الذي سجل هدف الفوز الحاسم للريال في شباك اتلتيكو في تلك المباراة.

وقال سيميوني بشأن زيدان "ريال مدريد فريق رائع ولديه مدرب يعرف لاعبيه أكثر من أي شخص أخر ويواصل إخراج أفضل ما لديهم في وقت الشدة، أنا معجب بهم، دائما لديهم القدرة التنافسية".

ويتحتم على برشلونة أن يستعيد توازنه بعد مسيرة كارثية، عندما يلاقي ليفانتي الأحد بعد أيام قليلة من خسارته القاسية على ملعبه أمام يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد في دوري الأبطال. وجاءت الهزيمة أمام يوفنتوس بعد الخسارة في الجولة الماضية من الدوري الإسباني على ملعب قادش بهدفين مقابل هدف ليتراجع برشلونة للمركز التاسع في الدوري المحلي.

وتعرض الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة لانتقادات لاذعة بعد رفض تغيير طريقة لعبه (4 /2 / 3 /1) مؤكدا أنها طريقة اللعب الأنسب بالنسبة له. وقال كومان "إنها الطريقة الأفضل بمجموعة اللاعبين لدينا" ، وذلك رغم حديث وسائل الإعلام الإسبانية عن عدم رضا لاعبي برشلونة عن هذه الطريقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news