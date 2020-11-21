مفاجأة.. رونالدو يفكر بالعودة إلى ريال مدريد

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية والمقربة من نادي ريال مدريد، أن النجم البرتغالي ومهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو لا يستبعد فكرة العودة إلى ريال مدريد، بعد أن بات قريبا جدا من مغادرة يوفنتوس الصيف المقبل. وقالت إن العديد من المصادر في ريال مدريد، بجانب مؤشرات أخرى، تؤكد أن مسألة العودة إلى "الملكي" مطروحة لدى رونالدو.

وقالت إن رونالدو لم يتأخر كثيرا في التفاعل مع الفوز الأخير لمدريد على برشلونة في كامب نو بالدوري الاسباني 3-1، كما سبق وأن حجز مكانا له في استاد بيرنابيو في مباراة سابقة بالكلاسيكو، وأيضا مايزال على اتصال ببعض نجوم مدريد ومسؤوليه.

يذكر أن وسائل إعلام مقربة من يوفنتوس، منها صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية سبق وأن كشفت أن يوفنتوس يخطط فعليا للسماح برحيل رونالدو الصيف المقبل من أجل توفير سيولة مالية. وربطت تقارير إعلامية رونالدو بناديه السابق مان يونايتد الانجليزي، وكذلك باريس سان جرمان الفرنسي.

وقبل أيام ظهر رونالدو في صورة معبرة مع زميله السابق في الريال، لوكا مودريتش، وكذلك لاعب تشلسي حاليا، وريال مدريد سابقا، كوفاسيتش، وذلك خلال مباراة في دوري الأمم الأوروبي بين كرواتيا والبرتغال.

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