غوارديولا ينتقد مورينيو بسبب سترلينغ.. ويصفه بـ"الطبيب"

المصدر: حميد نعمان - دبي

سارع مدرب فريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا إلى الرد على مدرب توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو في ما يتعلق بقضية نجم سيتي رحيم سترلينغ وغيابه عن المشاركة في مباريات منتخب إنجلترا الأخيرة، وقال إنه بات يتقمص دور "الطبيب".

وذكرت صحيفة "ذي الصن" البريطانية أن غوارديولا سخر من الانتقاد المبطن الذي وجهه مورينيو إلى مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوتغيث، وإلى مان سيتي، بالقول إنهما اتفقا على إراحة سترلينغ في التوقف الدولي، وأن ذلك لا يصب في مصلحة اللعبة، ويخل بالتوازن المطلوب، خاصة وأن الفريقان يلتقيان اليوم في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غوارديولا: لا أحب الرد على تصريحات جوزيه، لقد اتهمنا بأشياء غير صحيحة، ولابد أنه أصبح طبيبا ليكون مطلعا على ما يجري". وتابع: ما حصل مع سترلينغ يسأل عنه الأطباء، ولست أنا".

وكان سترلينغ قد غاب أيضا عن التوقف الدولي في اكتوبر، وفي أول مباراة سجل هدف الفوز على أرسنال، ثم غاب عن توقف نوفمبر، وسيلعب اليوم ضد توتنهام، وهو ما اعتبره مورينيو تلاعبا. وسبق لمورينيو أن طالب مدرب إنجلترا بأن يسمي المدربين الذين يرفضون السماح للاعبيهم باللحاق بالمنتخب الانجليزي. وقال مورينيو: طبعا بعد أن غاب عن المنتخب، سيكون لائقا لمواجهتنا".

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