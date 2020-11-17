مفاجأة.. ريال مدريد لا يمانع رحيل قائد الفريق سيرجيو راموس

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكر موقع "فووتبل إسبانيا" إن إدارة نادي ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز ألمحت إلى أنها لن تعيق رحيل قائد الفريق سيرجيو راموس في حال أراد ذلك في صيف العام المقبل. وقال إن مفاوضات تجديد عقد اللاعب وصلت إلى حائط مسدود، خاصة في ظل عدم رغبة بيريز في تقديم أي مزايا خاصة لراموس من أجل تمديد عقده.

وطلب راموس تمديد عقده لسنتين إضافيتين، على أن ينتهي في 2023، إلا أن صخرة الدفاع البالغ 34 عاما يريد مزايا إضافية تتعلق بالراتب وبالمكافآت. في المقابل لا يريد ريال مدريد كسر قاعدة عدم التجديد للاعبين فوق الثلاثين سنة لأكثر من عام واحد فقط.

ومع الحديث عن مفاوضات يتوقع أن تبدأ يناير المقبل، بين راموس وسان جرمان، مع عرض مغر جدا من النادي الفرنسي، قال بيريز بحسب الموقع الإسباني، إنه لن يمانع في رحيل راموس إلى فرنسا في حال كانت رغبته كذلك. وعلى الرغم من تصريح راموس السابق بتمسكه بإنهاء مسيرته في ريال مدريد، والذي أمضى معه حتى اليوم 15 سنة، إلا أن النادي الملكي لا يفكر بأي حال من الأحوال في تقديم راتب بـ18 مليون يورو سنويا للاعب كما هو الحديث عن عرض سان جرمان.

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