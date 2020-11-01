رونالدو ينتصر على "كورونا" وسبيزيا معاً

المصدر: وكالات

بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، عاد النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو ليلعب دور "المنقذ" لفريقه يوفنتوس، بعدما أحرز هدفين قاد بهما فريق (السيدة العجوز) للفوز 4 / 1 على مضيفه سبيزيا اليوم الأحد في المرحلة السادسة للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم عن فوز ميلان 2 / 1 على مضيفه أودينيزي، ولاتسيو على مضيفه تورينو 4 / 3.

وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي تعادل في المرحلتين الماضيتين مع كروتوني وفيرونا إلى 12 نقطة في المركز الثاني، في حين توقف رصيد سبيزيا عند خمس نقاط في المركز السادس عشر.

وافتتح النجم الإسباني ألفارو موراتا التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 16، لكن توماس بوبيجا تعادل لسبيزيا في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وتقمص رونالدو دور البطولة عقب نزوله إلى ملعب المباراة في الشوط الثاني، حيث أضاف الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 59، قبل أن يضيف زميله البديل أدريان رابيو الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وعاد رونالدو لهز الشباك مرة أخرى، بعدما أحرز الهدف الرابع ليوفنتوس وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، نفذها بصورة رائعة على طريقة النجم التشيكي السابق (أنتونين بانينكا).

وغاب رونالدو عن يوفنتوس عقب إصابته بفيروس كورونا خلال مشاركته مع منتخب البرتغال في مباريات الأجندة الدولية الماضية، ليلقي هذا الغياب بظلاله على أداء ونتائج يوفنتوس، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات.

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