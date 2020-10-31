عموري يتكفل بمعسكر نادٍ سعودي

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلن نادي اللواء السعودي، عن تكفل لاعب المنتخب الوطني ونادي الجزيرة، عمر عبدالرحمن (عموري)، بتكاليف معسكر الفريق السعودي، استعداداً لمواجهة نادي الانتصار في دوري الدرجة الثانية المحلي.



ونشر نادي اللواء على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة توجه خلالها بالشكر إلى عموري، موضحاً: "تتقدم إدارة نادي اللواء برئاسة فهد العوض بخالص الشكر والتقدير للاعب نادي الجزيرة الإماراتي الكابتن عمر عبد الرحمن على تكفله بمعسكر مباراة اللواء القادمة أمام فريق الانتصار في جدة".

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