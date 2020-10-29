مدرب يوفنتوس بعد الخسارة من برشلونة: الفريق مايزال تحت الإنشاء

المصدر: وكالات

قال المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، أندريا بيرلو، إن فريقه خسر مباراة "أمام فريق يعرف كيف يلعب" مثل برشلونة، كما أوضح أن فريقه مازال "تحت الإنشاء". وخسر يوفنتوس أمس صفر/ 2 أمام برشلونة الإسباني في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبأ.

وأوضح بيرلو في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "أوروبا برس":" كانت مباراة صعبة، أمام فريق يعرف كيف يلعب، وتقدم مبكرا في النتيجة. نحن فريق تحت الإنشاء. ستساعدنا الخسارة على التطور". ولم يرغب بيرلو في تقديم الأعذار، ولكنه يأمل في أن يكتمل فريقه سريعا. وقال:"نتمنى أن يتواجد المزيد من اللاعبين قريبا"، خاصة كريستيانو رونالدو الذي غاب عن اللقاء بسبب استمرار إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح بيرلو أن فريقه ارتكب أخطاء، وقال :"لم يكن تمركزنا جيدا في الملعب، في بعض الأحيان كان كولوسوفسكي وديبالا قريبين للغاية. يجب أن نكون أسرع في نقل الكرة. لدينا لاعبين صغار، نحتاج للمزيد من المباريات. اتخذنا القرار الخاطئ بمواجهة برشلونة وجها لوجه".

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