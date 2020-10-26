النصر يفتقد الغنام ومايكون قبل مواجهة الأهلي في السعودية.. وشكوك حول مشاركة أمرابط

المصدر: وكالات

فشل سلطان الغنام مدافع فريق النصر في اجتياز الاختبارات الطبية، ليتأكد غيابه عن مواجهة فريقه أمام الأهلي، والمقرر لها غداً الثلاثاء في الدور قبل النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، حسبما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية.

وأضافت الصحيفة، اليوم الاثنين، أن البرازيلي مايكون مدافع الفريق لم يتمكن من إكمال تدريبات الفريق استعدادا للمباراة، ليتأكد غيابه هو الآخر عن المواجهة المرتقبة.

وكان الغنام قد تعرض لإصابة في مواجهة بيرسبوليس الإيراني في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا(خسرها النصر صفر/1)، فيما أصيب مايكون في مباراة الفريق الأولى بالدوري أمام الفتح .

وتابعت الصحيفة أن المغربي نور الدين أمرابط لاعب وسط الفريق سافر مع النصر إلى جدة ضمن قائمة الفريق، لكن لم يتأكد بعد إمكانية مشاركته من عدمها بعد عودته من الإصابة.

وخسر النصر أول مباراتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي)، أمام كلا من الفتح والتعاون 1 / 2 وصفر /1 على الترتيب، ليحتل الفريق المركز الرابع عشر بدون رصيد من النقاط.

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