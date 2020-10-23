المدرب التونسي معلول باقٍ مع منتخب سورية لتحقيق حلم المونديال

المصدر: جوني جبور-دبي

أكد رئيس اتحاد كرة القدم السوري، حاتم الغايب، أن المدرب التونسي نبيل معلول، باقٍ في منصبه مديرا فنيا لمنتخب سورية، وأن أزمة المستحقات المالية للطاقم الفني لـ "نسور قاسيون" في طريقها للحل.

وقال الغايب في تصريحات لقناة سما السورية إن: "التونسي نبيل معلول باقٍ مع المنتخب في الفترة المقبلة، إذ نسعى معه لتحقيق حلم السوريين بالوصول إلى نهائيات كأس العالم، خصوصاً أن أزمة المستحقات المالية الخاصة بالجهاز الفني للمنتخب في طريقها للحل، بدعم من المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام في سورية، وبالتنسيق مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم".

وأضاف: "هناك اجتماع الشهر المقبل مع رئيس الاتحاد الآسيوي، لبحث مسألة الأموال المجمدة ومستحقات الجهاز الفني للمنتخب السوري، الناجمة عن العقوبات الجائرة التي فرضها قانون "قيصر" وطالت للأسف الجانب الرياضي".



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