شالكة يعتذر عن إساءات مشجعيه العنصرية للاعب يوسف موكوكو

المصدر: وكالات

اعتذر نادي شالكة عن تصرفات بعض المشجعين الذين وجهوا إساءات عنصرية لنجم فريق بوروسيا دورتموند الصاعد يوسف موكوكو خلال مباراة الفريقين ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم للشباب تحت 19 عاما اليوم الأحد.

وكتب شالكه على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "لا يسعنا إلا أن نعتذر عن سلوك بعض جماهيرنا تجاه يوسف موكوكو في مباراة اليوم تحت 19 عاما".

وتابع "بغض النظر عن مشاعر الديربي بين الفريقين، فإننا ندين تماما ونعارض مثل هذه الإهانات".

وتعرض موكوكو، الذي يتواجد بقائمة الفريق الأول لدورتموند، للإهانات المتكررة من قبل جماهير شالكه بعدما أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) في اللقاء الذي انتهى بفوز دورتموند 3-2.

ويستعد موكوكو لتسجيل ظهوره الأول مع الفريق الأول لدورتموند بالدوري الألماني (بوندسليجا) بعد إتمامه عامه السادس عشر في نوفمبر المقبل.

أكد شالكه، الذي أدرج وسم "لا للعنصرية" حسابه في (تويتر)، أن النادي سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين في الواقعة.

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