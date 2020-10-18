موسيماني: الأهلي لم يتأهل لنهائي إفريقيا ومباراة الإياب أمام الوداد صعبة

المصدر: وكالات

أبدي المدير الفني لفريق الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، سعادته بالفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي جرت مساء أمس.

وقال موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي لناديه عقب العودة للقاهرة اليوم الأحد: "مباراة الوداد كانت صعبة للغاية، ونجحنا في إحراز هدف مبكر منحنا الأفضلية، وساهم في تحقيق هدفنا المنشود بتحقيق الفوز قبل مواجهة العودة".

وأضاف المدرب الجنبو إفريقي: "تركيزي كان واضحا في خلق دوافع إيجابية للاعبين؛ من أجل تحقيق الفوز خارج ملعبنا، خاصة بعدما لاحظت غياب هذا الأمر في وقت سابق، ومن ثم تم التعامل مع هذه الجزئية والتركيز عليها؛ من أجل تحقيق أهدافنا فيها".

وأوضح: "من المهم جدا أن يكون لدينا ثقة في إمكانية الفوز خارج ملعبنا، وهو ما نقلته في المحاضرات الخاصة بالتحضير لمباراة الوداد أمس".

وتابع: "أعد جماهير الأهلي باستمرار روح مباراة الوداد التي أقيمت في كازابلانكا أمس في جميع المباريات التي سنخوضها خارج الديار، وهذا الأمر لا يعني أننا سنفوز بجميع مبارياتنا خارج مصر لأنه لا يوجد نادٍ يفوز على طول الخط".

وقال: " مواجهة الإياب أمام الوداد بالقاهرة ستكون صعبة بالطبع.. نعم نمتلك أفضلية بعد الفوز خارج ملعبنا بهدفين دون رد، ولكن المنافس أيضا لديه فرصة في تحقيق نفس الأمر في مباراة العودة، ومن ثم اعتبرها بمثابة الشوط الثاني الذي نسعى فيه لاستكمال رحلتنا بنجاح؛ من أجل بلوغ المباراة النهائية".

وأضاف موسيماني:"علينا عدم المبالغة في الأفراح، فقد حققنا الفوز فقط في الشوط الأول بالمغرب، والآن لدينا شوط ثانٍ في القاهرة خلال عدة أيام.. نعم علينا أن نكون سعداء بما حققناه، ولكن في النهاية لم نصل بعد إلى هدفنا بحجز بطاقة التأهل للنهائي.. الأمر مازال مؤجلا إلى يوم الجمعة المقبل".

وتابع: "ليس مقبولا الآن الحديث عن التأهل للنهائي ..لم نصعد بعد.. نعم حققنا الفوز على الوداد في المغرب، ولكن التأهل لم يحسم بعد وعندما نقطع تذكرة الوصول للمباراة النهائية سيكون وقتها المجال متاحا للحديث عن المباراة الأخيرة في مشوار إفريقيا وحلم التتويج بالبطولة".

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