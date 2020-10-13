نجم الزمالك يرد على مرتضى منصور.. ويكشف عن حالته الصحية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف لاعب وسط فريق الزمالك المصري، النجم التونسي فرجاني ساسي، حقيقة الأنباء التي ترددت حول إصابته بفيروس كورونا. وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، أعلن إصابة ساسي بفيروس كورونا، وقال خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: «للأسف ساسي مُصاب بكورونا، ولكني واثق في نجوم الزمالك لتعويض غيابه، والتتويج بدوري أبطال أفريقيا».

ورد نجم الزمالك فرجاني ساسي عبر (تويتر)، وكشف حقيقة إصابته، وقال: "للتوضيح.. احتراماً للبروتوكول الصحي المعمول به في بلدي، قررت بمفردي أن أضع نفسي في الحجر الصحي الاختياري لمدة 5 أيام، بعد أن كنت على اتصال مباشر بحالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا، كل ما يدور حول حالتي الصحية مجرد شائعة. وتواجد ساسي مع منتخب تونس لخوض معسكر تدريبي استعداداً لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

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