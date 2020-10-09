تشلسي يتلقى ضربة قوية بإصابة "حارس السنغال"

المصدر: وكالات

أصيب حارس مرمى السنغال ونادي تشلسي الانجليزي ادوار مندي في فخذه خلال حصة تدريبية مع منتخب بلاده كما اعلن نادي العاصمة الانجليزية اليوم الجمعة.

وأشار تشلسي إلى أن مندي عاد إلى لندن حيث سيشرف عليه الجهاز الطبي في النادي، وقال في بيان على موقعه الرسمي: "أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم انسحاب ادوار مندي من تشكيلته بداعي الاصابة".

واضاف "تعرض الحارس لاصابة في فخذه الايمن خلال التدريب الاربعاء وخضع لفحوصات طبية في احد مستشفيات الرباط حيث سيخوض منتخب السنغال مباراة مع نظيره المغربي مساء اليوم الجمعة"، مشيراً إلى أن "مندي عاد الى نادي تشلسي للخضوع لمزيد من الفحوصات".

ويأمل مدرب تشلسي فرانك لامبارد ان يتعافى مندي من اصابته ليكون جاهزا لخوض مباراة فريقه المقبلة في الدوري الانجليزي الممتاز ضد ساوثمبتون في 17 أكتوبر.

وكان مندي انضم الى تشلسي قادما من رين الفرنسي مقابل 28 مليون دولار قبل اقفال باب الانتقالات الصيفية في الخامس من الحالي وخاض باكورة مبارياته الرسمية معه ضد كريستال بالاس (4-صفر) السبت الماضي.



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