حارس ريال مدريد ينسحب من تشكيلة بلجيكا

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم أن حارس مرماه، وفريق ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا "غير جاهز بدنيا" لخوض المباريات الثلاث المقبلة لـ"الشياطين الحمر". وأكد الاتحاد البلجيكي أنه اتضح أن كورتوا بعد خضوعه للفحوصات الطبية "غير جاهز" للمباريات ضد ساحل العاج وديا الخميس وإنجلترا الأحد وإيسلندا الأربعاء المقبل ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وفاجأ انسحاب كورتوا العديد من المراقبين خصوصا وأنه كان في قمة مستواه نهاية الأسبوع الماضي في المباراة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني. وذكرت العديد من وسائل الإعلام البلجيكية أن هذا الانسحاب يدخل في إطار التوتر بين الاتحاد البلجيكي والنادي الملكي.

وكان المدرب الاسباني للمنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز استدعى لاعب وسط الملكي إدين هازار إلى تشكيلة الشياطين الحمر رغم أنه كان يتعافى من إصابة، وهو قرار لم يرق إلى مسؤولي نادي العاصمة الإسبانية. وكان كورتوا (28 عاما) ترك تشكيلة منتخب بلاده للعودة إلى ناديه ريال مدريد خلال معسكره التدريبي في فترة التوقف الدولية السابقة في سبتمبر الماضي. وقتها لم يقدم الاتحاد البلجيكي اي تبرير لمغادرته بعدما نفى إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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