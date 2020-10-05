رسمياً.. دوغلاس ينتقل من يوفنتوس إلى أقوى فريق في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الإثنين، عن تعاقده، رسمياً، مع نجم يوفنتوس الإيطالي، البرازيلي دوغلاس كوستا على سبيل الإعارة.

وقال البافاري في بيان صحافي: "يسر بايرن ميونيخ الإعلان عن التعاقد مع دوغلاس كوستا، الذي سبق له اللعب ضمن صفوف البافاري خلال الفترة ما بين العامين 2015 و2017، قادما من يوفنتوس على سبيل الإعارة".

من جهته، قال المدير الرياضي لبايرن ميونيخ حسن صالح حميديتش: "إن انضمام دوغلاس يقوي من الفريق. لدينا الآن أجنحة جيدة مع سيرج غنابري، وكينغسلي كومان، وجمال موسيالا، ودوغلاس. هذا يعطي المدرب الفرصة للاعتماد على المهارات الفردية بشكل معقول. يعرف دوغلاس بايرن جيدا وسيجد طريقه هنا بسرعة كبيرة".

يذكر أن بايرن ميونيخ توج الموسم الماضي بثلاثية تاريخية جديدة (البوندسليغا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا)، كما سجل في الموسم الماضي نتائج مذهلة أبرزها الفوز الكبير على برشلونة 8-2 في مواجهة لن تزول من ذاكرة الجماهير العالمية التي تعتبره أفضل فريق في العالم خلال الموسم الماضي.

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