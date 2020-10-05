كومان يرغب في التخلص من ديمبلي.. ويحلم بصفقة ديباي

المصدر: محمد الحتو - دبي

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية أن مدرب برشلونة الإسباني، الهولندي رونالد كومان، يرغب في التخلص من اللاعب الفرنسي، عثمان ديمبلي، بالطريقة نفسها التي استغنى بها عن خدمات الأوروغوياني لويس سواريز، مشيرة إلى أنه مازال يحلم بإتمام صفقة التعاقد مع مواطنه مهاجم ليون الفرنسي ممفيس ديباي، في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية اليوم.

وقالت الصحيفة الموالية لنادي برشلونة إن كومان يدرك أن «بيع الجناح الفرنسي هو السبيل الوحيد أمامه حالياً للتعاقد مع ديباي، كما أن إدارة برشلونة لاتزال تبحث عن طريق لخروج اللاعب، يضمن لها الاستفادة بشكل كبير على الصعيد المادي منه».

وأوضحت الصحيفة أن «ديمبلي ليس في حسابات كومان ليكون أساسياً»، مشددة على أن «هناك لاعبين آخرين في مركزه سيعتمد عليهم، مثل مواطنه أنطوان غريزمان وأنسو فاتي، والنجمين البرتغالي ترينكاو والبرازيلي كوتينيو، الذين يعتبرون خيارات أفضل بالنسبة للمدرب الهولندي». وعانى برشلونة الغيابات المتكررة لديمبلي، التي أبعدته عن الفريق لفترات طويلة خلال المواسم الثلاثة الماضية، الأمر الذي دفع الجماهير الكاتالونية لاعتباره أسوأ صفقة أبرمها النادي، بعدما كلف النادي 140 مليون يورو شاملة للمكافآت، لكنه في المقابل لم يقدم شيئاً يذكر حتى الآن. وتكشف الأرقام والإحصاءات أن ديمبلي، القادم من بروسيا دورتموند الألماني، ويتقاضى راتباً سنوياً يبلغ 12 مليون يورو، لعب حتى الآن أقل من 10 مباريات بشكل كامل (لمدة 90 دقيقة) في ثلاثة مواسم، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، التي أجرت حسبة بسيطة كشفت فيها أن ديمبلي منطقياً كلف خزائن برشلونة نحو 13 مليون يورو عن كل مباراة يُشارك فيها كاملة.

13

مليون يورو كلفة المباراة الواحدة لمشاركة ديمبلي مع برشلونة في ظل غياباته.

12

مليون يورو يتقاضاها النجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، سنوياً في برشلونة.

اللاعب الفرنسي ليس في حسابات كومان ليكون أساسياً.

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