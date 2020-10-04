"الفريق المفاجأة" في صدارة الدوري الإيطالي.. وتعادل مخيب لإنتر مع لاتسيو

المصدر: وكالات

واصل اتالانتا انطلاقته القوية في الموسم الجديد للدوري الايطالي لكرة القدم بتحقيقه فوزه الثالث تواليا وكان على كالياري 5-2 في المرحلة الثالثة اليوم الأحد، فيما سقط إنتر ميلان في فخ التعادل مع لاتسيو 1-1.

وحصد أتالانتا، مفاجأة الموسم الماضي، العلامة الكاملة حتى الان ليستعيد الصدارة بفارق نقطتين عن ساسوولو الذي تغلب على كروتوني 4-1 أمس السبت.

وواصل اتالانتا بقيادة مدربه المحنك جان بييرو غاسبيريني الذي قاده الموسم الماضي وفي أول مشاركة له الى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، نزعته الهجومية حيث سجل ثلاثة اهداف في الشوط الاول في مبارياته الثلاث الاولى، بعد ان حقق ذلك في مواجهة تورينو (4-2) في المرحلة الاولى ثم لاتسيو (4-1) في الثانية.

وكان اتالانتا امتع الموسم الماضي بفضل أدائه الهجومي حيث نجح في زيارة الشباك في 98 مرة في الدوري المحلي.

وفي مباراة اليوم، تناوب على تسجيل الاهداف كل من الكولومبي لويس مورييل (7) والأرجنتيني أليخاندرو غوميز (29) والكرواتي ماريو باساليتش (37) والكولومبي الاخر ايفان زاباتا (42) والهولندي سام لامرز (81)، مقابل هدفين لكالياري حملا توقيع الوافد الجديد من إنتر الاوروغوياني دييغو غودين (24) والبرازيلي جواو بدرو (81).

واضاع إنتر فرصة الفوز الثالث تواليا بتعادله المخيب مع مضيفه لاتسيو 1-1، على الرغم أن الأخير لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 بطرد هدافه وصاحب الحذاء الذهبي في اوروبا الموسم الماضي تشيرو إيموبيلي بعد مشاحنة مع الوافد الجديد إلى الـ"نيراتسوري" التشيلي أرتورو فيدال.

افتتح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس التسجيل في الدقيقة 30 مستغلا حسن تمركزه في عمق منطقة جزاء لاتسيو، فحضر لنفسه الكرة التي مررها الكرواتي ايفان بيريشيتش العائد من بايرن ميونيخ الألماني بعد فترة اعارة، وسددها في مرمى الألباني توماس ستراكوشا.

وعادل الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش النتيجة بتسديدة رأسية خاطفة في الزاوية اليمنى الأرضية لمرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش (55).

ولعب إنتر الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين أيضا بعد طرد لاعبه البديل ستيفانو سينسي (86). وأصبح إنتر ثالثا بسبع نقاط، ولاتسيو تاسعا بأربع نقاط. وفاز بينيفينتو على بولونيا بهدف دون مقابل سجله جانلوكا لابادولا (66).

وهو الفوز الثاني لبينيفينتو، رفع به رصيده إلى ست نقاط، مقابل الخسارة الثانية لبولونيا ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط. كما فاز بارما على فيرونا بالنتيجة نفسها عبر السلوفيني ياسمين كورتيش في الدقيقة الأولى.

وهو الفوز الأول لبارما في الموسم الجديد بعد خسارتين، فيما هو السقوط الأول للضيوف بعد فوزين.



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