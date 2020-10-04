ليستر سيتي يسقط من دون أن يسدد على المرمى!

المصدر: وكالات

مني ليستر سيتي بهزيمته الأولى لهذا الموسم بخسارته الأحد على أرضه أمام وست هام يونايتد صفر-3 من دون أن يسدد على مرمى منافسه اللندني، وذلك في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز المرحلة الرابعة من الموسم الجديد وهو متربع على الصدارة بعد فوزه بمبارياته الثلاث الأولى، آخرها بنتيجة كاسحة خارج ملعبه على مانشستر سيتي 5-2، إلا أن وست هام أعاده الأحد الى أرض الواقع، مسديا خدمة لإيفرتون الذي أصبح وحيدا في الصدارة بعد فوزه السبت على برايتون 4-2.

وسيتراجع بطل 2016 الى المركز الثالث في حال فوز ليفربول حامل اللقب على مضيفه أستون فيلا مساء في ختام المرحلة.

وخسر ليستر مباراته الأولى في الدوري هذا الموسم من دون أن يسدد على مرمى ضيفه اللندني ولو لمرة واحدة، وهذا أمر لم يحصل معه على أرضه سوى ثلاث مرات منذ موسم 2003-2004 بحسب "أوبتا" للاحصاءات (المرتان الأخريان ضد مانشستر سيتي في نوفمبر 2017 وليفربول في ديسمبر 2019).

وكان فوز الأحد الثالث لوست هام في مبارياته الأربع التي خاضها في جميع المسابقات منذ أن تبين إصابة مدربه الاسكتلندي ديفيد مويز بفيروس كورونا المستجد الشهر الماضي.

ونقل موقع النادي عن المدرب السابق لإيفرتون ومانشستر يونايتد قوله قبيل الفوز الثاني للنادي اللندني في الدوري هذا الموسم والأول على أرض ليستر منذ مايو 2018 (2-صفر حين حقق انتصاره الأخير على منافسه)، قوله: "كنت أمني النفس بالعودة الى الفريق في مباراة اليوم لكني لست جاهزا للعودة. أنا في وضع جيد بشكل عام لكني أعاني من عوارض متوسطة، وبالتالي نتعامل مع الأمر كل يوم بيومه ونلتزم بنصيحة الخبراء الطبيين".

وتولى الاسكتلندي الآخر ألن أيرفاين مجددا مهمة الاشراف على الفريق الذي حسم اللقاء بشكل كبير في شوطه الأول بعد أن تقدم بهدفي ميكايل أنتونيو بكرة رأسية إثر عرضية من آرون كريسويل (14) الذي كان أيضا خلف الهدف الثاني الذي سجله الإسباني بابلو فورنالس (34).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 83 جين وجه جارود بوين الضربة القاضية لأصحاب الأرض بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة بينية من فورنالس.

وبعد خسارته مباراتيه الأوليين، حقق ساوثمبتون فوزه الثاني تواليا وجاء على حساب ضيفه وست بروميتش ألبيون بهدفين سجلهما المالي موسى دجينيبو (41) والإسباني أوريول روميو فيدال (69).

ويلعب لاحقا أرسنال مع شيفيلد يونايتد، ولفرهامبتون مع فولهام، مانشستر يونايتد مع توتنهام، إضافة الى لقاء ليفربول البطل مع مضيفه أستون فيلا.



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