اف سي مصر يهبط رسمياً من الدوري المصري الممتاز

المصدر: وكالات

هبط فريق اف سي مصر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد عقب تعادله مع إنبي 1/1 وفوز وادي دجلة على أسوان 1 / صفر اليوم السبت في الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وتقدم اف سي مصر بهدف سجله كليف نياكيا في الدقيقة 54 وتعادل إنبي عن طريق أحمد علي في الدقيقة 66.

ورفع إنبي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس، كما رفع اف سي مصر رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز وادي دجلة على أسوان 1 / صفر.

ويدين وادي دجلة بالفضل في هذا الفوز للاعبه رفيق كابو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة إهدار أحمد سعيد، لاعب دجلة، لركلة جزاء في الدقيقة 70.

ورفع وادي دجلة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر، وتجمد رصيد أسوان عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبهذا يكون فريق اف سي مصر هبط رسميا، رغم أن لديه أربع مباريات متبقية، خاصة وأنه يبعد عن المصري ،صاحب آخر المراكز الآمنة، بفارق 12 نقطة، ولكن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة المصري الذي فاز بمجموع المباراتين 2 / صفر.

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