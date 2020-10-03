صدمة في ريال مدريد.. لاعب آخر مصاب

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم عن التحاق لاعب جديد بقائمة الإصابات في ريال مدريد، ويتعلق الامر بالمدافع ألفارو أودريوزولا، لتتعمق أكثر أزمة الظهير الأيمن في الفريق الملكي الذي يلتقي غداً ضيفه ليفانتي ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني.

وكان الريال قد أعلن أمس إصابة الظهير الايمن الاساسي داني كارفخال في الركبة، وسيبتعد شهرين، بجانب إصابة النجم البلجيكي إدين هازار، وكذلك الالماني توني كروس، والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، قبل أن يلتحق بهم أودريوزولا.

وتعرض الاخير لإصابة في الكاحل، لتتقلص أكثر خيارات المدرب زين الدين زيدان لتعويض غياب كارفخال، حيث سيتقصر الامر على ناتشو العائد حديثا من إصابة طويلة، وأيضا الجناح الايمن لوكاس فاسكيز، الذي سبق أن لعب في مركز الظهير الايمن من قبل، بينما يبقى الاقرب الدفع بالبرازيلي المخضرم مارسيلو في مركزه المعتاد ظهيرا أيسر، ونقل الفرنسي فيرلان ميندي للظهير الايمن.

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