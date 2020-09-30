الإنتر في مهمة تأكيد الانطلاقة القوية بالدوري الإيطالي

المصدر: روما - أ.ف.ب

يتطلع كل من إنتر ميلان وأتالانتا ولاتسيو إلى تأكيد بدايتهم القوية في الموسم الحالي للدوري الإيطالي، أملاً في الضغط المبكر على يوفنتوس الذي احتكر لقب البطولة على مدار المواسم التسعة الماضية، ويطمح إلى الفوز باللقب للموسم العاشر على التوالي.

وكانت فرق إنتر وأتالانتا ولاتسيو أقرب المنافسين ليوفنتوس في الموسم الماضي، واحتلت المراكز من الثاني إلى الرابع على التوالي في جدول المسابقة، وستكون مهمة الإنتر مواجهة فريق بينفينتو الصاعد حديثاً إلى الدرجة الأولى، برغبة تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد الانتصار في الجولة السابقة على فيورنتينا 4-3 في مباراة مثيرة. وبعد أن حققت هذه الفرق الفوز في أول مباراة لها بالمسابقة هذا الموسم، يتطلع كل منها إلى تحقيق الفوز الثاني من خلال استكمال مباريات المرحلة الأولى من المسابقة اليوم.

وتقام المباريات الثلاث المؤجلة من المرحلة الأولى حيث يلتقي أودينيزي مع سبيزيا الصاعد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، ولاتسيو مع أتالانتا.

ويستطيع إنتر، الذي أنهى الموسم الماضي ثانياً، التقدم على يوفنتوس إذا حقق الفوز الثاني، ورفع رصيده إلى ست نقاط، فيما حصد يوفنتوس أربع نقاط.

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