نجل أسطورة الفورمولا 1 شوماخر يسجل ظهوره الأول في جائزة ألمانيا

المصدر: وكالات

أعلن فريق ألفا روميو اليوم أن مايك شوماخر نجل الأسطورة الألماني مايكل شوماخر سيسجل ظهوره الأول في فورمولا-1 عبر قيادة سيارة الفريق في التجارب الحرة لسباق الجائزة الكبرى الألماني. ويقام السباق الألماني المقرر ضمن منافسات بطولة العالم، على مضمار نوربرجرينغ، القريب من مكان ولادة الأسطورة مايكل شوماخر المتوج بطلا للعالم سبع مرات في فورمولا-1 .

وأوضح فريق ألفا روميو أن مايك شوماخر متصدر الترتيب العام للسائقين في منافسات فورمولا-2 سيقود سيارة أنطونيو جيوفيناتزي خلال الجولة الأولى من التجارب الحرة يوم الجمعة المقبل. وقال مايك شوماخر في بيان نشره الفريق:"سعيد للغاية بالحصول على هذه الفرصة في تجربة حرة. حقيقة أنني سأشارك للمرة الأولى في فعاليات فورمولا-1 أمام جماهير بلادي في مضمار نوربرجرينج تضفي على هذه اللحظة مذاقا من نوع خاص."

وقال فريدريك فاسور رئيس فريق ألفا روميو:"لا شك في أن مايك شوماخر واحدا من المواهب الهائلة القادمة من سلسلة السباقات المزودة (لفورمولا-1)، وقد أثبتت النتائج الأخيرة ذلك. هو سريع بالتأكيد لكنه يمتلك أيضا بالأداء المتسق والنضج في القيادة، كل السمات المميزة للبطل تتكون فيه." وتجدر الإشارة إلى أن مايك شوماخر ينتمي لأكاديمية السائقين الشبان لفيراري، ويستخدم فريق ألفا روميو محركات فيراري.

ويبدو ألفا روميو مرشحا لضم مايك شوماخر إذا بدأ السائق مسيرته في فورمولا-1 في الموسم المقبل. وولد الأسطورة مايكل شوماخر في كيربن وعاش فيها، وهي مدينة لا تبعد كثيرا عن موقع مضمار نوربرجرينغ، الذي شهد فوزه بسباق ألمانيا خمس مرات خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات، وقد توج بطلا للعالم سبع مرات منها خمس مرات بسيارة فيراري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news