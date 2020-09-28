اللجنة الأولمبية المصرية تستدعي محمود الخطيب والسبب.. مرتضى منصور

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف مصدر من اللجنة الأولمبية المصرية أن لجنة القيم قررت استدعاء بلجنة الأندية الأولمبية أن لجنة القيم قررت استدعاء أصحاب الشكاوى ضد مرتضى منصور، من ضمنهم رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ورئيس اتحاد الكرة عمرو الجنايني وأعضاء سابقون بمجلس إدارة الزمالك، مشيرًا إلى أن هذا إجراء طبيعي لبحث شكواهم وأقوالهم ضد رئيس الزمالك.



وذكر موقع “أخبار اليوم” المصري أن الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك تضمنت ارتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة دوليا ومحلياً، وقدمت الشكاوى ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من رئيس اتحاد الكرة عمرو الجنايني، وشكوى من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة وشكوى من مجلس إدارة اتحاد كرة اليد وشكوى من مجلس إدارة النادي الأهلي وشكوى من هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق وشكوى من عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق عبدالله جورج، وشكوى من رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس.



‎وذكر الموقع أنه من المقرر أن يحضر محمود الخطيب، وأصحاب الشكاوى إلى مقر اللجنة الأولمبية خلال الفترة القليلة المقبلة لسماع أقوالهم كاملة.

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