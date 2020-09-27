ثنائية سواريز تقود أتلتيكو لاكتساح غرناطة بسداسية في الدوري الإسباني

المصدر: وكالات

وجه أتلتيكو مدريد رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وأعلن عزمه المنافسة بقوة على اللقب هذا الموسم، بعدما استهل مشواره في الموسم الجديد للمسابقة بفوز كبير 6 / 1 على ضيفه غرناطة اليوم الأحد في المرحلة الثالثة للبطولة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ليفانتي على مضيفه أوساسونا 3 / 1، وأتلتيك بلباو على مضيفه إيبار 2 / 1.

بهذا الفوز، حصل أتلتيكو على أول ثلاث نقاط في مشواره بالمسابقة خلال الموسم الحالي، في حين تجمد رصيد غرناطة، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند ست نقاط، عقب فوزه في أول مرحلتين على بلباو وألافيس.

تقدم أتلتيكو بهدف مبكر حمل توقيع دييجو كوستا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يهدر زميله ساؤول نيجويز ركلة جزاء في الدقيقة 16، ثم أضاف آنخيل كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وعزز أتلتيكو تقدمه، بعدما أحرز جواو فيليكس وماركوس يورينتي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 65 و72، ثم أضاف النجم الأوروغواياني لويس سوايز الهدف الخامس في الدقيقة 85، في ظهوره الأول مع فريق العاصمة الإسبانية، الذي انضم إليه مؤخرا عقب انتهاء مسيرته مع فريقه السابق برشلونة.

وبينما أحرز خورخي مولينا هدف غرناطة الوحيد في الدقيقة 87، عاد سواريز لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف السادس لأتلتيكو وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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