نجم الزمالك يريد الرحيل عن الدوري المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد نجم الزمالك والمنتخب المصري مصطفى محمد تلقيه عرضاً رسمياً من نادي فنربخشة التركي، موضحاً رغبته في الإحتراف والرحيل عن الدوري المصري.

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قد أعلن عن تلقي نادي الزمالك عرضين لاحتراف نجم هجوم الفريق، أحدهما من فنربخشة بقيمة 2.5 مليون يورو ولكن الإدارة رفضته لارتباط الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصطفى محمد في حوار لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "نعم، هناك رغبة من فنربخشة في ضمي، وأريد الانتقال إلى هذا النادي التركي الرائع، عمري الآن، 23 عامًا تقريبًا، حان الوقت لاتخاذ خطوة للأمام والانتقال إلى الاحتراف الأوروبي، أريد الرحيل عن الدوري المصري، لتكرار تجربة محمود حسن تريزيجيه (احترف في قاسم باشا) ومحمد النني (احترف في بشكتاش) في السنوات الماضية".

وتابع: "أريد الانضمام إلى فنربخشة في أسرع وقت ممكن، والتأقلم سريعًا على الأجواء في تلك البطولة القوية وهذا كل ما أركز عليه".

وعن الزمالك، قال مصطفى محمد: "إنه لشرف كبير أن ألعب لنادي الزمالك إنه أحد أكبر الأندية في إفريقيا، وجماهير النادي دائمًا ما تمتلك حماسة وشغف كبيرين، لذلك فالزمالك يعتبر مؤسسة كبيرة وصرح عظيم في مصر".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news