الوداد المغربي يتعاقد مع نجل زين الدين زيدان

المصدر: حميد نعمان - دبي

أكدت صحيفة "أس" الإسبانية أن نجل زين الدين زيدان، إينزو، انتقل من فريق ألميريا الإسباني إلى فريق الوداد البيضاوي المغربي، دون الكشف عن تفاصيل العقد ومدته. وقالت الصحيفة إن النجم السابق لفريق الريال ومنتخب البرازيلي روبيرتو كارلو هو من أكد الخبر، بجانب نشر الخبر في وسائل إعلام مغربية.

ونشر روبيرتو كارلوس فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه لرئيس نادي الوداد سعيد الناصيري إن صفقة إينزو زيدان ستكون جيدة لفريق الوداد. يذكر أن إينزو (25 عاما) هو الابن البكر لزيدان، وسبق له اللعب في فرنسا وإسبانيا، وهو لاعب وسط بنزعة هجومية، ولم يستطع في فترة سابقة الحصول على فرصة للعب في ريال مدريد، فكانت آخر محطاته فريق ألميريا.

وعزز الوداد صفوفه أخيرا باستعادة خدمات أيوب الكعبي لثلاث سنوات، كما تعاقد مع اللاعب الليبي مؤيد اللافي قادما من اتحاد العاصمة الجزائري. ويواجه الوداد في الفترة المقبلة الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أكتوبر.

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