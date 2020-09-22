فيدال يوقع رسميا لإنتر ميلان.. ومليون يورو على دفعات لبرشلونة

المصدر: وكالات

وقع لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال اليوم عقد انتقاله من برشلونة الإسباني الى إنتر الإيطالي بعقد لعامين مع خيار التمديد لعام ثالث مقابل مليون يورو، وذلك بحسب ما أعلن الفريقان. وقال برشلونة في بيان "توصل برشلونة وإنتر ميلان الى اتفاق بخصوص انتقال اللاعب ارتورو فيدال"، مضيفا "سيدفع الفريق الإيطالي لبرشلونة مليون يورو على دفعات".

ووصل ابن الـ33 عاما مساء أول من أمس الى ميلانو وأجرى الفحص الطبي الروتيني تمهيدا لاتمام صفقة انتقاله الى فريق المدرب أنتونيو كونتي، حيث سيلعب مجددا تحت قيادة الأخير بعد أن توج معه بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات خلال مرور التشيلي بيوفنتوس بين 2011 و2015.

وقال إنتر في موقعه الرسمي "اعتبارا من اليوم، سيكون فيدال في الخط الأمامي لنيراتسوري، مع نفس الأهداف على الدوام: القتال، تقديم كل ما لديه والفوز. سيكون سادس لاعب تشيلي يدافع عن ألوان إنتر. الأول كان إيفان زامورانو الذي ولد بدوره مقاتلا. تبعه دافيد بيتسارو، لويس خيمينيس، غاري ميديل و(اللاعب الحالي في الفريق) أليكسيس سانشيس".

وختم بيانه المطول عن حياة اللاعب ومسيرته الكروية، قائلا "تأكد الأمر. لقد وصل الى ميلانو، وهو لاعب في +نيراتسوري+. مرحبا بك في إنتر، أرتورو!". وبات التشيلي خارج حسابات برشلونة الذي انتقل الى صفوفه عام 2018، بعد وصول المدرب الهولندي رونالد كومان هذا الصيف لخلافة كيكي سيتيين.

وتوج فيدال بألقاب الدوري في أربعة من الفرق الخمسة التي دافع عن ألوانها خلال مسيرته الاحترافية، إن كان في مسقط رأسه مع كولو-كولو أو يوفنتوس وبايرن ميونيخ الألماني الذي لعب في صفوفه بين 2015 و2018 أو برشلونة، فيما خرج خالي الوفاض مع فريق واحد هو باير ليفركوزن الألماني الذي كان أول تجربة له بعيدا عن بلاده (2007-2011).

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